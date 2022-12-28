Появились еще фото со смертельного ДТП под Рязанью, в котором погибла 35-летняя женщина

Фото со смертельного ДТП под Рязанью, в котором погибла 35-летняя женщина.

Появились фотографии с места смертельного ДТП в Рязанском районе, в котором погибла 35-летняя водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado.

По предварительным данным, 27 декабря в 15:40 у деревни Демкино Рязанского района 35-летняя жительница Михайлова за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком DAF с полуприцепом.

Грузовик DAF получил механические повреждения, вылетев после столкновения в кювет.

В результате ДТП внедорожник буквально смяло, а женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте жуткой аварии. Грузовик также получил механические повреждения, вылетев после столкновения в кювет. О состоянии здоровья 43-летнего водителя DAF, 43-летнего жителя Липецка, не сообщается.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб.

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