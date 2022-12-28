В праздничные дни запустят дополнительные электрички из Рязани в Москву

Из-за большого пассажиропотока из Рязани в Москву на новогодних каникулах запустили дополнительные электрички. Фото: Иван МАКЕЕВ

В новогодние каникулы запустят дополнительные рейсы из Рязани в Москву. Об этом рассказала пресс-служба ЦППК.

7 и 8 января добавили следующий поезд:

№7051 Рязань — Москва (Казанский вокзал): отправляется в 15:45.

9 января будет дополнительный рейс:

№ 7021 Рязань — Москва (Казанский вокзал): отправится в 3:30.

Корректировки в расписание электропоездов внесены совместно с МЖД. Сообщается, что в праздничные дни поток пассажиров, которые желают выбраться в Москву, возрастает.

ЦППК просит рязанцев учитывать эту информацию при планировании своих поездок.