В Рязани рассмотрели проект по благоустройству сквера ЖКХ в Канищево

На заседании рабочей группы по Экостандарту рассмотрели проект по благоустройство сквера ЖКХ в Канищево. Фото: страница ВК Елены Сорокиной.

В Рязани 27 декабря в рамках заседания рабочей группы по экостандарту был рассмотрен проект по благоустройству сквера ЖКХ в микрорайоне Канищево. Об этом пишет у се6я на странице глава администрации города Елена Сорокина.

Как было отмечено, «это пространство исторически является точкой притяжения жителей всего микрорайона Канищево». На данный момент сотрудники ДБГ расчистили территорию от сухих деревьев. Для наполнения расчищенной территории инициативная группа предложила проект зонирования сквера перед домами №25 и №27 по улице Станкозаводской. Обдумывается уход от традиционной линейной траектории дорожек, чтобы они были радиальными, что позволит выделить детскую игровую зону, пункт общественного питания с теплым санузлом, зону ожидания для посетителей КВЦ, зону отдыха для пожилых людей, амфитеатр.

Проект обсуждался экологами, общественниками и, конечно же, местными жителями.