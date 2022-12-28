В трех районах Рязанской области и Рязани 28 декабря отключат электричество. Список населенных пунктов и график

В трех районах Рязанской области и в Рязани 28 декабря отключат электричество.
В среду, 28 декабря 2022 года, в трех районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители 24 населенных пунктов.
Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Старожиловский район:
- деревня Тугушево, село Перевлес, деревня Ворищи, деревня Шелковая, деревня Быково, деревня Кутуково — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Филино, деревня Карцово, — с 09:00 до 17:00;
- деревня Уткино, деревня Савино, село Барснево, деревня Сосы, деревня Извеково, деревня Амлешово, деревня Озерки, деревня Артемово, деревня Сусово, деревня Пульхово, деревня Щурово, деревня Соловово, деревня Аносово, деревня Желудково, деревня Неверово — с 08:00 до 18:00.
Захаровский район:
- село Катагоща — с 09:00 до 17:00.
Кроме того, 28 декабря с 09:00 до 16:00 не будет электричества в Рязани по следующим адресам:
- улица Роща, дом №2, дом №2а, дом №2б, дом №2в, дома с №6 по №60.
Специалисты МУП «РГРЭС» будут работать на воздушных линиях.
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