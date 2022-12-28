Доля рязанцев с гриппом в общем числе заболевших превысила 80%

Доля детей среди заболевших ОРВИ и гриппом составила 47,0%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По Рязанской области продолжают разгуливать вирусы гриппа. Ими заражены 81,8% заболевших острыми респираторными вирусными заболеваниями в регионе. Такие данные по итогам прошедшей недели, 19-25 декабря, представило управление Роспотребнадзора.

«Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составила на прошедшей неделе – 81,8%. Среди штаммов преобладал А(H1N1)-2009, так называемый «свиной грипп», - говорится в официальной справке.

По данным ведомства, лабораторный мониторинг показал, что в структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии преобладали аденовирусы и РС-вирусы(4,2%). Метапневмовирусы и бокавирусы также выявлялись, но в единичных случаях.

При этом общий показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизился на 17,6%.

«Наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди населения старше 15 лет. Доля детей среди заболевших составила 47,0%», - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Рязанской области.