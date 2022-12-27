В Рязани со 2 по 6 января можно будет посетить одну из 25 бесплатных экскурсий

Фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань» даст возможность со 2 по 6 января посетить одну из бесплатных экскурсий. Фото: tvoyaryazan.ru

Со 2 по 6 января пройдет фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань». Организаторы предлагают посетить одну из 25 бесплатных экскурсий. Посещение объектов показа, среди которых частные, государственные и муниципальные музеи, — тоже бесплатное.

«Это уникальное мероприятие, которое предлагает жителям и гостям города прикоснуться к истории, культуре, изучить архитектурные объекты, познакомиться и пообщаться с интересными людьми», - так презентует фестиваль администрация Рязани.

Как сообщает пресс-служба мэрии, экскурсии будут включать в себя различные активности: интерактивные квесты, анимационные программы, прогулки с фонарями, дополненную реальность, оживающие элементы, театрализацию.

Для фестиваля создан специальный сайт tvoyaryazan.ru. Там можно ознакомиться со всем подробностями и, собственно, записаться на экскурсию.

«По условиям акции, вы можете принять участие только в одной экскурсии. Система сайта работает таким образом, что дублирование фамилии и имени или номера телефона воспринимается как конфликт, и записаться вы дважды не сможете», - говорится в разделе «Вопросы и ответы».