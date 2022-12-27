В обледеневшей Рязани открывается фестиваль ледовых скульптур. Фото: Центр развития креативных индустрий

Во вторник, 27 декабря, во дворе бывшего хлебозавода №1 на улице Соборной в Рязани открывается фестиваль ледовых скульптур. Как рассказали КП-Рязань организаторы, мероприятие уже переносили с 25 декабря из-за погодных условий, однако сейчас принято решение все же провести официальное открытие.

Выставку можно будет увидеть с 18 часов вторника. Когда закроется экспозиция, будет зависеть от погодных условий.

На выставке будут представлены 16 работ рязанских скульпторов Юрия и Владимира Мистрюковых. Скульптуры посвящены темам хлеба, электричества и Нового года.

У рязанцев проведение выставки вызвало ряд вопросов, главный из которых звучит так: «Насколько же цинично проводить выставку ледовых скульптур, когда весь город – один сплошной каток».

Напомним, проблему плохой уборки городских дворов и улиц недавно поднял посетивший Рязань известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Звездный гость даже задал вопрос в своем telegram-канале руководителям Рязани, убирают ли они снег на тротуарах, чистят ли город.

- В центре просто лютый ад. Просто молодцы! Мэр Рязани теперь мой кумир, - съязвил Губерниев.