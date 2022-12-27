Из-за подъема воды три моста затопило в Сапожковском районе.
27 декабря в Сапожковском районе Рязанской области подтопило три моста, сообщает региональное управление МЧС. Речь идет о низководных мостах вблизи поселка Красная Яблонька, на территории Скита Свято-Данилова монастыря и у деревни Дмитриевка.
Во всех случаях поднялась вода в реке Пара.
«Жизнеобеспечение населения не нарушено. Объездных путей нет», - говорится в сообщении.
В случае необходимости к работе приступят пожарные расчеты, медики Сапожковской районной больницы и полицейские отдела «Сараевский».
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