Из-за подъема воды три моста затопило в Сапожковском районе.

27 декабря в Сапожковском районе Рязанской области подтопило три моста, сообщает региональное управление МЧС. Речь идет о низководных мостах вблизи поселка Красная Яблонька, на территории Скита Свято-Данилова монастыря и у деревни Дмитриевка.

Во всех случаях поднялась вода в реке Пара.

«Жизнеобеспечение населения не нарушено. Объездных путей нет», - говорится в сообщении.

В случае необходимости к работе приступят пожарные расчеты, медики Сапожковской районной больницы и полицейские отдела «Сараевский».

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