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НовостиОбщество27 декабря 2022 11:21

Рязанский супермаркет «Барс» на Шереметьевской планируют закрыть на реконструкцию

В «Барсе» устроили распродажу продукции из-за закрытия на ремонт
Источник:kp.ru
Супермаркет «Барс» закроют на реконструкцию в Рязани. Фото: «Подслушано в Рязани».

Супермаркет «Барс» закроют на реконструкцию в Рязани. Фото: «Подслушано в Рязани».

Магазин «Барс», который находится на улице Шереметьевской в Рязани, распродает товары в связи с закрытием на реконструкцию. Информация об этом с приложенным фото опубликована в сообществе «Подслушано в Рязани».

«А что происходит с «Барсами»? Сначала на Есенина закрылся на реконструкцию, сегодня зашел у нас на Шереметьевской – тоже закрывается, распродают все чуть ли не в полцены, полки полупустые... Жаль, магазин был неплохой, хоть и дороговато», - говорится в посте.

Напомним, 23 октября этого года в Рязани закрылся супермаркет «Барс», который расположен на улице Есенина.