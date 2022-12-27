Рязанский супермаркет «Барс» на Шереметьевской планируют закрыть на реконструкцию

Супермаркет «Барс» закроют на реконструкцию в Рязани. Фото: «Подслушано в Рязани».

Магазин «Барс», который находится на улице Шереметьевской в Рязани, распродает товары в связи с закрытием на реконструкцию. Информация об этом с приложенным фото опубликована в сообществе «Подслушано в Рязани».

«А что происходит с «Барсами»? Сначала на Есенина закрылся на реконструкцию, сегодня зашел у нас на Шереметьевской – тоже закрывается, распродают все чуть ли не в полцены, полки полупустые... Жаль, магазин был неплохой, хоть и дороговато», - говорится в посте.

Напомним, 23 октября этого года в Рязани закрылся супермаркет «Барс», который расположен на улице Есенина.