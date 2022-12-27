В Рязани на улице Циолковского пообещали восстановить разрытое дорожное покрытие

В центре Рязани разрыли новый асфальт. Фото: рзн.инфо.

В связи с ремонтными работами МП «Водоканала» в районе дома №3 на улице Циолковского разрыли асфальт. Соответствующие фото опубликованы в рзн.инфо. Асфальт восстановят - пообещала администрация Рязани.

Во вторник утром, 27 декабря, рязанцы стали свидетелями того, как рабочие снимают новый асфальт в центре Рязани. Горадминистрация объяснила, что в этом месте осуществляется ремонт водопроводной сети с захватом зеленой зоны и края проезжей части.

«После проведения аварийно-восстановительных работ дорожное покрытие будет восстановлено», - пообещала мэрия.