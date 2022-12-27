Каток на стадионе «Локомотив» открывается в Рязани 27 декабря. График работы опубликовала горадминистрация.

27 декабря в Рязани откроется самый большой каток областного центра на стадионе «Локомотив» (Первомайский проспект, 49а). Накануне это событие анонсировала горадминистрация.

«Катание будет организовано с 15:00 до 21:00 по будням, с 11:00 до 21:00 по выходным и праздничным дням», - поделились власти графиком работы катка на «Локомотиве».

Также чиновники отметили, что совокупно в разных точках города планируется оборудовать 35 ледовых площадок и хоккейных коробок, а также шесть лыжных трасс.

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