На трех улицах Рязани отключили холодную воду 27 декабря

На трех улицах в Рязани отключили подачу ХВС. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рязани во вторник, 27 декабря, три улицы лишились холодной воды. Об этом рассказала пресс-служба мэрии.

МП «Водоканал города Рязани» рассказал, что отключение подачи холодного водоснабжения связано с ремонтными работами на водопроводе 27 декабря. Холодная вода отсутствует по следующим адресам:

- с 9:30 до 14:00 на улице Новоселов, в домах №№ 25 и 27;

- с 09:30 до 17:00 на Московском шоссе, в домах №№ 51/2 и 55; на улице Циолковского, в домах №№ 1/7, 11, 3, 5 (учебный корпус РГРТУ), а также в доме № 6 корпуса 1, 6, 7, 9.