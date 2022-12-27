В Рязани ищут виновника в массовом ДТП на Московском шоссе

Виновник массового ДТП уехал с места происшествия.

В Рязани на Московском шоссе произошло ДТП, в результате которого столкнулись три автомобиля. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Об этом сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани» 27 декабря.

Авария случилась на участке дороги между ТЦ «Барс» и торговым центом «Премьер» около 22:29. Автомобили двигались со стороны центра по направлению Москвы. Водитель белого ВАЗа-2114 ударил серый ВАЗ-2114 в заднюю часть. В результате удара серую машину отбросило на автомобиль Lada Kalina, двигавшийся в попутном направлении в крайней правой полосе, в результате чего Lada столкнулась со столбом.

Водитель белого ВАЗа-2114 скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Виновника аварии будут устанавливать сотрудники полиции.