На проходящей через Путятино трассе М-5 насмерть сбили пенсионера

Судя по фото с места событий, наезд случился в нескольких десятках метров от ближайшего пешеходного перехода.

70-летний мужчина стал жертвой ДТП на М-5 «Урал» в Рязанской области. Трагедия случилась на 310 км федеральной трассы — участке, проходящем по селу Путятино.

Пешеход погиб, попав под Kia Rio 65-летнего жителя Самарской области. По данным пресс-службы регионального УМВД, наезд совершен примерно в 8:30.

«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП», - рассказали в полиции.

Судя по фото с места событий, все произошло в нескольких десятках метров от ближайшего пешеходного перехода.