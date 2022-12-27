Адвокат Максим Калинов.

Адвокат Максим Калинов поздравил соотечественников с наступающим 2023 годом:

«Дорогие друзья!

Заканчивается 2022 год. Совсем скоро время перенесет нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду, но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем Новый год, ждем его, как важный жизненный рубеж.

Всех нас объединяют сейчас надежды на предстоящие добрые перемены, вера в лучшее. В такое непростое время, как сейчас, очень важен настрой на созидание, стремление обязательно реализовать свои личные планы и принести пользу обществу и родной стране. И, встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности. Рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов. Из них будет складываться реализация наших планов.

И только все вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины.

Дорогие друзья! Новогодняя ночь будет буквально наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить свои лучшие качества. И в такой открытости, щедрости — суть и энергетика этого предстоящего чудесного праздника, когда становится так важно согреть родителей вниманием и заботой, обнять, если они рядом, сказать всем близким, как они дороги вам. Какое это счастье, когда есть любовь, дети, семья, друзья. Все это — великие ценности, которые во многом определяют смысл жизни каждого человека. Мы все хотим, чтобы в наступающем году они оставались для нас такой же надежной опорой.

И скоро мы будем спешить признаться дорогим для нас людям в сокровенных чувствах, произнести те искренние слова любви и благодарности, на которые порой не хватает времени в будничной суете. Но настоящее новогоднее волшебство в том и состоит, что открывает наши сердца чуткости и доверию, благородству и милосердию, любви. И где бы вы ни были в эти минуты — в кругу семьи и друзей, на площадях любимых городов — везде будут звучать самые теплые пожелания.

С удовольствием к ним присоединюсь. Хочу отдельно поздравить с наступающим Новым годом своих коллег - адвокатов, которые ежедневно выполняют свой важнейший долг по защите законных интересов граждан, а также Президента Адвокатской палаты Рязанской области Сергея Юрьевича Кочеткова.

Дорогие друзья! Через несколько дней наступит Новый 2023 год, прозвучит традиционное «С Новым годом, с новым счастьем». Эти простые слова мы будем произносить с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. Искренне поздравляю вас с наступающим новым 2023 годом ! Главное пожелание всем, конечно же, — крепкого здоровья, любви. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле.

Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижение поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины.

С наступающим Новым годом, дорогие друзья! С наступающим Новым, 2023 годом!

С уважением, Адвокат Максим Калинов», - говорится в поздравлении.