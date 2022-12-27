Рязанцы бурно обсуждают видео дорожной ситуации, чуть было не приведшей к огромной трагедии

От страшного ДТП отделило какое-то мгновение.

В Рязанской области попала на видео дорожная ситуация, которая чуть было не привела к огромной трагедии. Запись с инцидентом после опубликования в группе «Подслушано у водителей в Рязани» стало предметом бурных обсуждений.

«У меня нет эмоций просто после увиденного, жаль, что виновник скрылся и догнать его не смогли», - пишет автор публикации.

Он добавляет, что запись прислал друг. По поводу виновника комментаторы к единому мнению не приходят.

Некий автомобиль, в котором установлен видеорегистратор, ехал по левой полосе и, настигнув попутный Volvo, начал сигнализировать ему фарами (мол, уступи дорогу). Тот стал спешно перестраиваться вправо, где почти наравне с ним двигался BMW. Водитель последнего, избегая столкновения, зацепил обочину и потерял управление. В итоге легковушку вынесло на встречную полосу, и на какое-то мгновение она разминулась с инкассаторской «Газелью».