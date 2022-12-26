В региональном отделении «Единой России» в связи с ротацией произошли изменения в политсовете и президиуме Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В понедельник, 26 декабря, в конгресс-отеле «Форум» состоялась 37-я Конференция регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В повестку дня вошли два вопроса о внесении изменений в связи с ротацией в состав политсовета и президиума регионального отделения партии. На конференцию пришли 152 делегата, и кворум был обеспечен.

Председательствующий конференцией, секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Рязанской области Павел Малков, обращаясь к делегатам, отметил, что уходящий год «не имеет аналогов в современной истории нашей страны»:

- Мы столкнулись с международными санкциями, с масштабным экономическим, информационным давлением, рассчитанным на ослабление нашей страны, - сказал Павел Малков, и в продолжении своей речи озвучил позитивные моменты в развитии региона. - На предстоящие три года в регионе принят бюджет развития, который гарантирует безусловность выполнения всех социальных обязательств и обеспечение конкурентоспособности Рязанской области.

Он отметил необходимость продолжения патриотического воспитания и развитие нового молодежного проекта «Движение вверх», поддержки волонтеров и ведение молодежной политики. Губернатор также напомнил, что в следующем году пройдут выборы в муниципалитетах.

В рамках конференции состоялось тайное и открытое голосование, и предлагаемый список кандидатов был единогласно утвержден. Согласно результатам голосования, в президиум политсовета рязанского отделения партии вошли вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов, руководитель аппарата губернатора и правительства региона Роман Цуканов, глава администрации Пронского района Александр Шаститко, сотрудник министерства образования и молодежной политики Виталий Косачев.

В рамках конференции также вручили благодарности от партии «Единая Россия».