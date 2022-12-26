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НовостиОбщество26 декабря 2022 15:47

Одаренные дети Рязанской области получили губернаторские премии

На эти цели из бюджета выделили более 2 млн рублей
Источник:kp.ru
Одаренные дети Рязанской области получили губернаторские премии.

Одаренные дети Рязанской области получили губернаторские премии.

26 декабря в Рязани вручили именные стипендии губернатора одаренным детям региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

На торжественной церемонии свидетельства о присуждении именных стипендий получили более сорока человек из Касимова, Сасова и Скопина, Михайловского и Рыбновского районов.

Всего в течение нескольких дней в Рязанской области пройдут четыре подобных церемонии. На эти цели из областного бюджета в 2022 году выделили 2 млн 250 тысяч рублей.

Глава региона Павел Малков заверил детей, что власти будут обязательно их всех и дальше поддерживать.