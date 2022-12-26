На модернизацию систем сферы ЖКХ Рязанская область получит более 202 млн рублей

На модернизацию коммунальной инфраструктуры Рязанская область получит более 202 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанская область дополнительно получит более 200 миллионов рублей федеральной поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Соответствующее решение приято 22 декабря на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в России. Сообщается, что объемы финансовой поддержки бюджетам регионов утвердили на ближайшие два года. Это деньги из Фонда развития территорий. На 2023 год региону выделили 202 миллиона 400 тысяч рублей. В 2024 году область поддержат 674,5 миллионами рублей.

При распределении финансовой поддержки исходили из общей протяженности сетей коммунальной инфраструктуры и численности населения в регионах. Всего на всю страну в следующем году выделят 30 миллиардов рублей, а в 2024 году - 100 миллиардов. Конкретные объекты определят позже - при формировании профильных региональных программ.