Фестиваль ледовых скульптур в Рязани откроется 27 декабря

Фестиваль ледовых скульптур откроется уже завтра. Фото: группа ВК «Центр развития креативных индустрий».

Во вторник, 27 декабря, стартует фестиваль ледовых скульптур в Рязани. Об этом сообщается в группе «Центр развития креативных индустрий» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие начнется 27 декабря с 18:00 до 21:00 во дворе бывшего хлебозавода №1. На выставке рязанцы увидят ледяные скульптуры на тему Нового года, хлеба и электричества.

Фестиваль продлится до 8 января. График работы с 28 декабря: с 12 до 21:00.

«Приходите за новогодним настроением», - обращаются к рязанцам в посте.