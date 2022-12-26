В Рязани неизвестные вдребезги разбили остановку возле храма

Неизвестные разбили остановку. Фото: Telegram-канал РЯЗИНФОРМБЮРО.

В понедельник, 26 декабря, в самом центре Рязани горожане обнаружили разбитую троллейбусную остановку. Об этом пишет Telegram-канал РЯЗИНФОРМБЮРО, прикрепляя фотографии инцидента.

Уточняется, что неизвестные разбили остановку для общественного транспорта на улице Новой, около Николо-Ямского храма. На кадрах видно, как большое количество осколков стекла лежит на скамейке остановки и земле.

«Суровый рязанский понедельник», - подытоживает автор поста.