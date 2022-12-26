Соленья, варенье и письма. Кораблинские школьники передали праздничные посылки на передовую СВО

В Кораблинской школе имени Героя России Игоря Сарычева собрали праздничный гуманитарный груз, который отправили бойцам на передовую в зону СВО. Об этом КП-Рязань сообщили в учебном учреждении.

- Наша школа с марта участвует в акциях, проводит флешмобы в поддержку бойцов СВО. Когда узнали, что через наш район пройдет колонна, везущая груз на передовую, решили провести акцию «Бойцам из дома от души». За четыре дня мы собрали более 30 коробок с домашними вареньями и соленьями, ребята передали письма и открытки для бойцов, бабушки связали носки и варежки, - поделилась директор Кораблинской школы Юлия Костикова. - Надеемся, что наша теплая, домашняя акция поможет бойцам хоть немного воссоздать атмосферу домашнего праздничного стола в новогоднюю ночь. Пусть ужин военных будет вкусным, и наши кораблинские соленья придутся по душе! Ведь приносили их жители города тоже от всей души!

Каждый третий ученик школы написал трогательное новогоднее послание для бойцов в зоне СВО. Родители, педагоги также активно присоединились к акции и передали домашние закрутки. Хрупкий груз довезли на фронт в целости и сохранности, потому как каждую банку с консервацией тщательно упаковали.

Передать груз помогли в Рязанской региональной общественной организации ветеранов, военнослужащих, сотрудников и гражданского персонала подразделений национальной гвардии.