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НовостиЗвезды26 декабря 2022 10:33

На постаментах в рязанском Верхнем городском парке установили QR-коды

Рязанцы смогут перейти по QR-кодам, установленным на памятниках в Верхнем городском парке
Источник:kp.ru
В Верхнем городском парке установили QR-коды на памятниках. Фото: сайт Рязгордумы.

В Верхнем городском парке установили QR-коды на памятниках. Фото: сайт Рязгордумы.

В рязанском Верхнем городском парке на мемориальных бюстах разместили QR-коды с информацией о знаменитых путешественниках, сообщает пресс-служба Рязанской областной Думы.

Это новшество поможет быстро получить доступ к информации о знаменитых путешественниках. Для этого нужно просто отсканировать QR-код на памятнике.

Целью проекта является популяризация исторического наследия региона и памяти выдающихся личностей. Справочные материалы подготовил Рязанский музей путешественников.

Предложение установить QR-коды было озвучено на приеме граждан Татьяной Панфиловой еще в начале декабря.