На постаментах в рязанском Верхнем городском парке установили QR-коды

В Верхнем городском парке установили QR-коды на памятниках. Фото: сайт Рязгордумы.
В рязанском Верхнем городском парке на мемориальных бюстах разместили QR-коды с информацией о знаменитых путешественниках, сообщает пресс-служба Рязанской областной Думы.
Это новшество поможет быстро получить доступ к информации о знаменитых путешественниках. Для этого нужно просто отсканировать QR-код на памятнике.
Целью проекта является популяризация исторического наследия региона и памяти выдающихся личностей. Справочные материалы подготовил Рязанский музей путешественников.
Предложение установить QR-коды было озвучено на приеме граждан Татьяной Панфиловой еще в начале декабря.