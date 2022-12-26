На постаментах в рязанском Верхнем городском парке установили QR-коды

В Верхнем городском парке установили QR-коды на памятниках. Фото: сайт Рязгордумы.

В рязанском Верхнем городском парке на мемориальных бюстах разместили QR-коды с информацией о знаменитых путешественниках, сообщает пресс-служба Рязанской областной Думы.

Это новшество поможет быстро получить доступ к информации о знаменитых путешественниках. Для этого нужно просто отсканировать QR-код на памятнике.

Целью проекта является популяризация исторического наследия региона и памяти выдающихся личностей. Справочные материалы подготовил Рязанский музей путешественников.

Предложение установить QR-коды было озвучено на приеме граждан Татьяной Панфиловой еще в начале декабря.