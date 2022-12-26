Почта опубликовала график работы в Рязани и области на Новый год.

УФПС Рязанской области опубликовало график работы отделений Почты России на Новый год. Исходя из него, выходных будет три.

Все почтовые отделения будут закрыты 1, 2 и 7 января. Соответственно, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января они будут работать в обычном режиме. 31 декабря график укороченный - рабочий день закончится на час раньше.

Почтальоны в выходные не будут разносить отправления и периодические издания.

«Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику», - отметили в УФПС Рязанской области.