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НовостиОбщество26 декабря 2022 9:16

В Рязанской области усилили охрану хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников

Минприроды рассказало о пресечении фактов незаконной заготовки хвойных молодняков
Источник:kp.ru
В преддверии Нового года усилена охрана в лесах. Фото: группа ВКонтакте Минприроды.

В преддверии Нового года усилена охрана в лесах. Фото: группа ВКонтакте Минприроды.

В Рязанской области усилили охрану хвойных насаждений в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщается в официальном сообществе Министерства природопользования региона 26 ноября.

В прошедшие выходные лесная охрана вместе с сотрудниками полиции МО МВД «Кораблинский» провела комплекс мероприятий для пресечения фактов незаконной заготовки хвойных молодняков для новогодних праздников. Они осмотрели лесные участки в рамках маршрута патрулирования и проинформировали население о правонарушениях за незаконную рубку.

При обнаружении фактов незаконной заготовки молодой поросли хвойных деревьев рязанцы могут обратиться в УМВД России по Рязанской области или обратиться на прямую линию лесной охраны по телефону 8 (800) 100-94-00.