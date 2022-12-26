В утреннем ДТП под Рязанью пострадал 11-летний ребенок.

В Рязанском районе утром 25 декабря столкнулись Chevrolet Niva и Kia Sportage. В результате ДТП пострадал 11-летний ребенок, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Авария случилась на 28 километре дороги Рязань - Пронск - Скопин. По предварительной информации, 39-летний водитель Chevrolet Niva «не выбрал безопасную дистанцию» до Kia. «Корейцем» управлял 52-летний житель Скопина. Судя по фото, оба автомобиля после столкновения вылетели с дороги.

Получивший травмы ребенок - это пассажир Chevrolet Niva. Ему оказали медицинскую помощь.

Совокупно 23-25 декабря случилось 11 ДТП, в которых один человек погиб и 17 получили травмы разной степени тяжести.