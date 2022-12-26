«Нес девочку с переломом и падал вместе с ней». Ледяная ловушка у цирка возмутила рязанцев

По словам рязанки, на скользкой дорожке при ней падал мужчина с ребенком.
Жители Рязани продолжают делиться историями, связанными с сильным гололедом в городе. На сей раз горожанка рассказала в группе «Типичная Рязань» о своего рода ледяной ловушке у Рязанского цирка.
Фото, приложенное к публикации, сделано вечером (какого дня - не указано). Автор гуляла с ребенком по Лыбедскому бульвару.
«Сплошной каток. Люди, без преувеличения, уходили на коньках (не снимая их) с оборудованного катка и шли дальше. Песком или реагентом не посыпано», - рассказала женщина.
По ее словам, со стороны цирка люди, выходя после детского представления «скользили по льду с детьми». На снимке при этом только участок Лыбедского бульвара между улицами Право-Лыбедской и Мюнстерской.
«При нас мужчина нес на руках девочку с переломом, и пока нес, пару раз упал сам вместе с ней», - утверждает рязанка.
Она задается вопросом, почему дорожки нельзя было банально посыпать песком. Особенно у цирка, куда детей возят автобусами.
Кстати, утром 25 декабря администрация Рязани в Telegram-канале опубликовала фотоотчет об уборке Лыбедского бульвара со стороны цирка. Это был уже четвертый день жуткого гололеда, который во многих местах сошел из-за плюсовой температуры.
Фото площадки перед цирком, опубликованное администрацией Рязани утром 25 декабря.