«Нес девочку с переломом и падал вместе с ней». Ледяная ловушка у цирка возмутила рязанцев

По словам рязанки, на скользкой дорожке при ней падал мужчина с ребенком.

Жители Рязани продолжают делиться историями, связанными с сильным гололедом в городе. На сей раз горожанка рассказала в группе «Типичная Рязань» о своего рода ледяной ловушке у Рязанского цирка.

Фото, приложенное к публикации, сделано вечером (какого дня - не указано). Автор гуляла с ребенком по Лыбедскому бульвару.

«Сплошной каток. Люди, без преувеличения, уходили на коньках (не снимая их) с оборудованного катка и шли дальше. Песком или реагентом не посыпано», - рассказала женщина.

По ее словам, со стороны цирка люди, выходя после детского представления «скользили по льду с детьми». На снимке при этом только участок Лыбедского бульвара между улицами Право-Лыбедской и Мюнстерской.

«При нас мужчина нес на руках девочку с переломом, и пока нес, пару раз упал сам вместе с ней», - утверждает рязанка.

Она задается вопросом, почему дорожки нельзя было банально посыпать песком. Особенно у цирка, куда детей возят автобусами.

Кстати, утром 25 декабря администрация Рязани в Telegram-канале опубликовала фотоотчет об уборке Лыбедского бульвара со стороны цирка. Это был уже четвертый день жуткого гололеда, который во многих местах сошел из-за плюсовой температуры.