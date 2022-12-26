Детям-сиротам мэрия выделила квартиры в Рязани со скрытыми дефектами. СК назначил проверки

В четырех квартирах для детей-сирот в Рязани обнаружили скрытые дефекты.

СК назначил проверки по жалобам детей-сирот на квартиры с дефектами, которые им предоставила мэрия Рязани.

На прием к главе следственного управления СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину обратились четыре рязанца. По договорам специализированного найма им предоставили квартиры, где позже обнаружились скрытые дефекты. Проживать в таких квартирах стало небезопасным. Вот ряд дефектов:

- негерметичное подключение газового оборудования;

- неисправность электропроводки;

- неисправности водопроводных и канализационных труб.

Дети-сироты уже обращались в управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани, но чиновники смогли устранить дефекты только у одного заявителя.

Владимир Никешкин поручил организовать три процессуальные проверки, ход и результаты которых будет контролировать лично.

22 декабря сообщалось, что до конца 2022 года еще 15 квартир для детей-сирот купят в 2022 году в Рязани. Власти выделили дополнительные деньги (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!