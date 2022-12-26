Рязоблдума просрочила назначение члена Совета Федерации вместо Игоря Морозова

Скорее всего, Рязоблдума выберет представителя в Совфеде уже в 2023 году.

Еще 16 декабря миновал месяц со дня сложения полномочий членом Совета Федерации от Рязанской областной Думы Игорем Морозовым. Именно такой срок дается региональному парламенту для назначения нового представителя, но он пропущен, обращает внимание «Коммерсантъ».

Источник издания в региональных органах власти издание утверждает, что определены три претендента — нынешний спикер Аркадий Фомин и два его однопартийца-единоросса, которые являются техническими кандидатами. Выдвигать коллег могли председатель Рязоблдумы единолично либо группа депутатов не менее чем из восьми человек. 21 декабря, на последнем заседании осенней сессии, вопрос не рассматривался.

Политолог Илья Гращенков предполагает, что ожидается «отмашка сверху» и «идет какой-то федеральный торг». Юрист Олег Молчанов тем временем не видит каких-либо юридических последствий затягивания процесса.

Ранее Рязанской область несколько месяцев оставалась без одного из членов Совфеда после перехода в Центризбирком Николая Булаева. Назначенная в итоге Лариса Тюрина стала временной фигурой и, уступив место Игорю Морозову, стала его помощницей. Высказывается версия, что тогда задержка возникла из-за возможности более ранней отставки с отправкой в Совфед губернатора Олега Ковалева. Впоследствии его назначил сенатором сменщик Николай Любимов.