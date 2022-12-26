У рязанцев есть любимое новогоднее блюдо. И мы скоро о нем узнаем

Новый год – это не только елка, подарки и каникулы, это еще и гости, встречи с близкими, большие застолья. Именно на Новый год мы готовим (и едим) самые любимые, самые вкусные, самые праздничные блюда. Зачастую готовим чуть ли не на неделю вперед, а потом завтракаем, обедаем и ужинаем салатами, запивая их шампанским.
Сегодняшний предпраздничный опрос – о кулинарных предпочтениях рязанцев. Конечно, предлагаемый для голосования перечень не очень широк. Если вашего любимого блюда в списке нет, смело пишите его в комментариях.
Какое ваше любимое новогоднее блюдо?
- салат «Оливье»;
- селедка под шубой;
- холодец или заливная рыба;
- бутерброды с икрой или красной рыбой;
- маринованные огурчики или грибы;
- запеченная утка с яблоками;
- нарезка сырокопченой колбасы;
- салат из крабовых палочек;
- блюдо родной национальной кухни.
Чтобы участвовать в голосовании, подпишитесь на Telegram-канал «Новости Рязани – kp.ru», а кто уже является подписчиком – просто перейдите на страницу голосования.