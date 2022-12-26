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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 5:55

Вечером 25 декабря на пожаре в Рязанской области погиб мужчина

Огнем уничтожен жилой дом в селе Безлычное
Источник:kp.ru
Пожар в селе Безлычное Захаровского района уничтожил жилой дом. Погиб мужчина.

Пожар в селе Безлычное Захаровского района уничтожил жилой дом. Погиб мужчина.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 декабря в селе Безлычное Захаровского района загорелся частный дом. В результате пожара погиб мужчина 1941 года рождения, сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 20:25. Пламя охватило щитовой дом, обложенный кирпичом, с деревянной террасой по всей площади (70 квадратны метров) и уничтожило жилище полностью.

На вызов выезжали три пожарных автомобиля и девять человек личного состава противопожарной службы.