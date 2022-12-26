Проверка пищеблока в рязанской ОКБ повергла в шок аудиторов счетной палаты

Аудиторы удивились замене продуктов на пищеблоке рязанской ОКБ. Фото: ГТРК Ока.

Результаты проверки состояния пищеблока в рязанской ОКБ повергло в шок аудиторов контрольно-счетной палаты региона. Как сообщает телеканал «Ока» со ссылкой на специалистов ведомства, в 2022 году денег не хватало даже на еду – пациентов кормили всего три раза в день вместо положенных четырех. Подобная проблема в ряде стационаров города.

«Из-за отсутствия должного финансирования в больницах заменялись одни продукты на другие. Такая замена в отдельных предусмотрена действующим законодательством, но некоторые замены нас удивили. Например, по сосискам и колбасам превышение - 178%, а по говядине, которая положена по многим диетам, ее доля составляла 31-76%», - сказал аудитор контрольно-счетной палаты Рязанской области Игорь Логинов.

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