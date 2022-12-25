Иномарка развалилась на части при ударе о столб на Куйбышевском шоссе в Рязани

Иномарка на полной скорости влетела в столб на Куйбышевском шоссе в Рязани.

Серьезное ДТП случилось вечером, 25 декабря, на Куйбышевском шоссе в Рязани. Напротив дома №16 автомобиль Mazda на полной скорости влетел в столб. Подробности позже сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В момент ДТП за рулем иномарки находился 33-летний водитель. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, в результате чего и произошел наезд на опору уличного освещения. Судя по видео с места дорожного происшествия, которое очевидцы опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани», при ударе транспортное средство развалилось на части, и от него осталась только груда металла.

В результате аварии водитель получил травмы. По факту произошедшего областная Госавтоинспекция ведет проверку.