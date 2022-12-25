«Прекрасно, что есть обратная связь». Дмитрий Губерниев рассказал о ситуации с тротуарами в Рязани и похвалил организаторов соревнований

Дмитрий Губерниев отметил улучшение ситуации с тротуарами в Рязани и похвалил организаторов Кубка Содружества за исправление ошибок.

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в воскресенье, 25 декабря, в ходе трансляции в прямом эфире второго соревновательного дня Кубка Содружества по биатлону вновь затронул тему тротуаров в Рязани.

Он отметил, что после недавней критики ситуация с дорогами и пешеходными зонами в городе улучшилась, и что «народный биатлонный контроль» работает.

- С тротуарами в Рязани стало почище, получше с приездом нашей творческой бригады. В общем, мэр Рязани сейчас в очередной раз вздрогнула, потому что мы народным контролем биатлонным следим не только за развитием комплекса «Алмаз», но и за состоянием дел в городе, - рассказал Губерниев.

Он также не обошел стороной и работу организаторов соревнований Кубка Содружества. Комментатор похвалил их за хорошую обратную связь и исправление ошибок, допущенных накануне.

- Очень приятно, конечно, что организаторы сделали выводы после некоторых нестыковок, которые были накануне, потому что там и воды было много, и лужи. Сейчас положили настилы деревянные, и все совсем по-другому на стадионе сегодня работает. Прекрасно, что есть обратная связь, - сказал Губерниев.

Ранее спортивный комментатор не смог пешком преодолеть дорогу на Первомайском проспекте и сравнил центр Рязани с адом из-за плохой уборки снега.