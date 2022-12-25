Ушел из жизни рязанский тренер по плаванию Вячеслав Кондольский.

Рязанская область потеряла тренера по плаванию Вячеслава Кондольского. Ветеран спорта умер в субботу, 24 декабря, на 66-м году жизни. Печальную весть сообщил в соцсети министр физической культуры и спорта Владислав Фролов.

- Вячеслав Александрович был тем тренером, который всецело принадлежал спорту и готов в нужную минуту помочь, дарил стимул становиться лучше, - говорится в некрологе.

Вячеслав Кондольский был отличником физической культуры и спорта России. За свою карьеру тренера он подготовил многих чемпионов соревнований как союзного и российского, так и международного уровней. Под его руководством сборная команда рязанских пловцов заняла призовое место в Кубке России по плаванию среди мужчин.

Глава минспорта также выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Кондольского. Причина смерти не сообщается.