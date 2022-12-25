Кузнец, лифтер и мойщик летательных аппаратов. В Рязани составили список самых востребованных профессий

В списке нужных Рязанской области профессий - 187 пунктов. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Рязанской области составили официальный список профессий и должностей, которые испытывают сильный дефицит специалистов. Соответствующий документ от 22 декабря 2022 года, подписанный зампредом регионального правительства Анной Росляковой, опубликовали «Рязанские ведомости».

Всего в приложении к распоряжению ни много ни мало 187 позиций. Подавляющее большинство специальностей – рабочие, и нуждаются в них почти 60 рязанских заводов и предприятий. Первое, что бросается в глаза при изучении списка – нехватка инженеров: по инструменту, по качеству, по метрологии, по организации эксплуатации и ремонту. В общей сложности регион испытывает дефицит около трех десятков специальностей, требующих инженерных знаний.

Далее следуют контролеры. На предприятиях очень нужны специалисты по деталям и приборам, контролеры металлов, полуфабрикатов, изделий, радиоэлектронной аппаратуры и приборов, станочных, слесарных работ. Требуются и мастера – газового участка, линии производства, а также машинисты, в том числе крановщики, и механики.

Востребованной в Рязанской области оказалась и профессия слесаря. Не хватает специалистов по обслуживанию систем вентиляции и кондиционеров, по эксплуатации и ремонту газового оборудования, по сборке металлоконструкций и ремонту летательных аппаратов. Также требуются столяры, фрезеровщики, химики-технологи, сварщики, электромонтеры и токари: карусельщики, расточники, револьверщики.

В список вошли и лифтеры, мойщики летательных аппаратов, бункеровщики, маляры, каменщики, долбежники, граверы и кузнецы.