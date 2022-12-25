Два автомобиля столкнулись в центре Рязани утром 25 декабря

На улице Вокзальной произошло ДТП.

Утром, 25 декабря, в центре Рязани произошло ДТП. На улице Вокзальной в районе ее пересечения с Первомайским проспектом столкнулись два автомобиля. Фото с места дорожного происшествия в редакцию КП-Рязань прислал очевидец.

На снимках видно, что одна легковушка получила механические повреждения, а в салоне сработали все подушки безопасности.

- Скорой нет, без пострадавших, - сообщил очевидец.

Одна из машин получила механические повреждения.

На месте работали сотрудники областной Госавтоинспекции. Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются.