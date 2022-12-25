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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 6:47

Два автомобиля столкнулись в центре Рязани утром 25 декабря

ДТП произошло на улице Вокзальной
Источник:kp.ru
На улице Вокзальной произошло ДТП.

На улице Вокзальной произошло ДТП.

Утром, 25 декабря, в центре Рязани произошло ДТП. На улице Вокзальной в районе ее пересечения с Первомайским проспектом столкнулись два автомобиля. Фото с места дорожного происшествия в редакцию КП-Рязань прислал очевидец.

На снимках видно, что одна легковушка получила механические повреждения, а в салоне сработали все подушки безопасности.

- Скорой нет, без пострадавших, - сообщил очевидец.

Одна из машин получила механические повреждения.

Одна из машин получила механические повреждения.

На месте работали сотрудники областной Госавтоинспекции. Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются.