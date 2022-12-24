Рязанцев пригласили встретить Новый год в кремле

Жителей Рязани пригласили встретить новолетие в Рязанском кремле. Фото: сайт рязанской епархии.

Рязанцев приглашают на богослужения в новогоднюю ночь. Приглашение размещено на сайте рязанской епархии.

Богослужения будут совершаться в ночь с 31 декабря на 1 января в Рязанском кремле.

«Обстоятельства, в которых мы вступаем в 2023 год, с особой силой напоминают нам о важности и необходимости молитвы», - заявляют в обращении и призывают жителей Рязани встретить новолетие вместе.

В 23:00 - часы, в 23:20 – будет молебное пение на Новый год с чтением молитв, в 00:00 – 12 ударов в большой колокол, а затем будет происходить Божественная литургия.