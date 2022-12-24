Рязанцам рассказали об опасном густом тумане 24 декабря

Рязанцев предупредили о туманной опасной погоде.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Рязанцев предупредили о сильном тумане. Метеопредупреждение опубликовало ГУ МЧС по Рязанской области со ссылкой на «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Синоптики рассказали, что днем 24 декабря на территории области ожидается туман с видимостью от 200 до 500 метров.
Ведомство напоминает о снижении видимости, затруднении движения транспорта, увеличении вероятности ДТП.
Ранее КП-Рязань рассказывало, что в регионе 24 декабря будет густой туман.