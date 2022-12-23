На благоустройство центральной площади Касимова выделят почти 90 млн рублей

Не стоит забывать, что опубликованные изображения - это пока всего лишь изображения, а реальность будет от них отличаться.

Проект благоустройства площади Соборной в городе Касимове стал одним из победителей конкурса Минстроя РФ. Об этом объявил в соцсетях вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.

«Начальный этап затронет территорию около первого корпуса Торговых рядов», - конкретизировал Бранов.

Итоги «VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди исторических поселений» (таково полное название) озвучены 22 декабря. Попадание в число лучших позволит Касимову получить 70 млн рублей от Минстроя РФ. К этой сумме обещают прибавить 17 млн рублей из областного бюджета, по 1 млн рублей из местно бюджета и внебюджетных источников. Всего 89 млн рублей.

Осталось дождаться этих средств и распорядиться ими должным образом, потому что у Касимова последнее получается, мягко говоря, не всегда.

На 79 млн рублей реализуют только первый этап благоустройства.