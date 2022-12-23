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НовостиОбщество23 декабря 2022 13:00

24 декабря в Рязанской области ожидается туман, гололедица и до +3 градусов

Рязанцев ждет скользкая и туманная погода
Источник:kp.ru
Рязанцы страдают из-за скользкой погоды.

Рязанцы страдают из-за скользкой погоды.

Рязанцам рассказали, какая погода будет в субботу, 24 декабря. Прогноз погоды опубликовало ГУ МЧС по Рязанской области.

В регионе будет облачно. Ожидаются небольшие осадки - мокрый снег с дождем. На дорогах сохраняется ужасная гололедица, сравнить которую можно только с залитым катком. Юго-западный и южный ветер подует со скоростью от шести до 11 метров в секунду.

В ночное время столбики термометра будут показывать отметки -2...+3 градусов Цельсия, а днем будет от -2 до +3 градусов.

Центр погоды «Фобос» обещает также в области сильный туман.