Каток на стадионе «Локомотив» откроется к Новому году

Лед еще не залили на катке стадиона «Локомотив».
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стало известно, что по состоянию на 23 декабря, каток «Локомотив» по-прежнему не готов к открытию для рязанцев, которые жаждут уже там покататься.
Однако в спорткомплексе пообещали, что с приходом минусовой температуры каток обязательно зальют. Это случится приблизительно через неделю - к Новому году.
График посещения катка в будущем:
- с 15:00 до 21:00 - в рабочие дни;
- с 11:00 до 21:00 - в новогодние праздники.
На территории катка будет работать прокат коньков, буфет, раздевалка и собственный медпункт.
Ранее сообщалось, что никаких известий об открытии катка не было.