Каток на стадионе «Локомотив» откроется к Новому году

Лед еще не залили на катке стадиона «Локомотив». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что по состоянию на 23 декабря, каток «Локомотив» по-прежнему не готов к открытию для рязанцев, которые жаждут уже там покататься.

Однако в спорткомплексе пообещали, что с приходом минусовой температуры каток обязательно зальют. Это случится приблизительно через неделю - к Новому году.

График посещения катка в будущем:

- с 15:00 до 21:00 - в рабочие дни;

- с 11:00 до 21:00 - в новогодние праздники.

На территории катка будет работать прокат коньков, буфет, раздевалка и собственный медпункт.

Ранее сообщалось, что никаких известий об открытии катка не было.