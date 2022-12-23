33-летняя рязанка врезалась в иномарку в Рязанском районе

Авария в Рязанском районе: есть пострадавшие. Фото: Госавтоинспеция Рязанской области.

В четверг, 22 декабря, произошла авария в Рязанской области. Об этом рассказали 23 декабря в региональной пресс-службе УМВД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 9:55 в Рязанском районе на 29-м километре трассы «Рязань – Пронск - Скопин». По предварительной информации полиции, водительница отечественного автомобиля Lada Kalina - 33-летняя жительница поселка Милославское - врезалась в иномарку Daewoo Gentra, за рулем которой сидел 61-летний житель поселка Реткино.

Сообщается, что виновница столкновения, 33-летняя рязанка, пострадала в результате происшествия. Ей уже оказали медицинскую помощь.

На данный момент сотрудниками полиции проводится проверка.