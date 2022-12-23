Масштабные рейды ГИБДД в Рязанской области пройдут в пятницу и выходные

ГИБДД устроит массовые проверочные мероприятия на дорогах Рязанской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В оставшиеся дни этой недели - 24, 25 и 26 декабря в Рязанской области состоятся масштабные рейды, которые направлены на выявление водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе проведения мероприятий будут массово останавливать транспортные средства в пятницу и выходные.

Рязанская полиция просит участников дорожного движения не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о любых грубых нарушениях правил дорожного движения.