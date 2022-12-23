Соборный сквер в Рязанском кремле благоустроят за 200 миллионов рублей

На благоустройство Рязанского кремля будет затрачено ориентировочно 200 млн рублей. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Начальник отдела благоустройства горадминистрации Юрий Фурфурак рассказал о новых проектах по благоустройству общественных пространств в 2023 году. Это обсуждалось на заседании Рязгордумы в четверг, 22 декабря.

Стало известно, что сейчас подготавливается проектно-сметная документация по благоустройству сквера Рязанского кремля. Ориентировочно стоимость всех работ составит 200 миллионов рублей. В частности, планируются следующие работы: устройство дороги и дорожной сети, освещению, благоустройству зеленой территории, а также монтажу малых архитектурных форм.

Кроме того, в разработке находится еще один проект по благоустройству Лыбедского бульвара от цирка до стадиона «Спартак». Стоимость этого проекта приблизительно будет 250 миллионов рублей. Кроме благоустройства территории, дорожек, освещения и малых архитектурных форм, здесь планируется организация детских площадок.

За 30 миллионов рублей планируют благоустроить сквер имени Маргелова - это дополнительное финансирование из областного бюджета.