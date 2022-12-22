Строительство двух 33-этажных дома на Черновицкой в Рязани поддержали в гордуме.

22 декабря депутаты Рязанской городской Думы поддержали строительство двух домов башенного типа этажностью в 33 этажа. Речь идет об изменениях в Генеральный план областного центра в границах улиц Черновицкая, Березовая и Южная окружная дорога.

Там планируют возвести не только два высотных дома в 33 этажа каждый, но и несколько многоквартирных жилых домов секционного типа переменной этажности – от 5 до 25 этажей.

Кроме того, в планах строительство двух детских садов и средней школы. Другими словами, на Черновицкой в ближайшие годы появится новый микрорайон.

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