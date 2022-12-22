Прокуратура обнаружила множество нарушений в работе Рязанской энергетической комиссии

Прокуратура обнаружили множество нарушений в работе Рязанской энергетической комиссии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура проверила работу Рязанской энергетической комиссии и выявила факты «ненадлежащего контроля выполнения производственных и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций», сообщает пресс-служба ведомства.

Большинство производственных программ в сфере водоснабжения, которые утвердила РЭК, не предусматривают ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

«В совокупности с высоким износом объектов водоснабжения в Рязанской области влечет за собой увеличение аварийных ситуаций и снижение качества оказываемых услуг населению, при этом меры по возврату проектов таких программ на доработку не принимались», - указала прокуратура Рязанской области.

Кроме того, руководство РЭК допустило многочисленные факты нарушений сроков размещения в интернете сведений о планируемых заседаниях правления ГУ «РЭК» и протоколов о принятом решении об установлении тарифов.

По всем нарушениям прокуратура Рязанской области внесла представление руководителю ГУ «РЭК».

Ранее прокуратура сообщала о массовых нарушениях в работе министерства ТЭК и ЖКХ. По результатм проверки, замминистра уволился. Вот что там произошло.

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