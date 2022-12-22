Рязанский экс-следователь получил награду конкурса «Щит и перо» за книгу детских стихотворений

За книгу «Сыщик Добрынин. Необычайные приключения капитана уголовного розыска» известный рязанский экс-следователь Дмитрий Плоткин удостоен награды Всероссийского конкурса «Щит и перо».

Бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области, поэт, член Союза писателей и Союза журналистов России адресовал красочную книгу с иллюстрациями детям дошкольного и младшего школьного возраста. В своих стихотворениях он рассказывает ребятам о реально совершенных подвигах полицейских. Добрый сыщик выручает из беды не только ребят и взрослых, но и животных. Герой его стихотворений отважно сражается с вооруженными преступниками, и в финале добро всегда побеждает зло.

- Я три года работал над этой книгой. Макеты, рисунки, стихи неоднократно переделывались. Я понял, что для детей надо писать, как для взрослых, только еще лучше, - рассказал Дмитрий Матвеевич.

Кстати, это уже вторая награда Дмитрия Плоткина на конкурсе «Щит и перо». Его также отметили за сценарий к фильму «Охота на Лексус», основанный на реальных событиях.