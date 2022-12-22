Двое детей пострадали в Рязани при катании с горок

Детский омбудсмен обратилась к рязанцам перед новогодними каникулами по поводу безопасности катания с горок.

В минувшие выходные, 17-18 декабря, в Рязани в травмпункт доставили двух маленьких детей, пострадавших при катании с горок. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Она призвала родителей соблюдать несколько правил безопасного зимнего отдыха. Главное – это присмотр и личный пример, так как малыши копируют поведение взрослых. Спуск должен быть безопасным – без деревьев, кустов, столбов и заборов поблизости. Также рядом не должно быть дорог, припаркованных автомобилей и водоемов.

«Не позволяйте ребенку прыгать в сугроб - под снегом могут быть разбитые бутылки, камни, мусор», - добавила Евдокимова.

Что касается катания на коньках, то этому детский омбудсмен советует учить только на специально оборудованных ледовых площадках.