На мосту через речку Хупта обнаружили труп пенсионера с огнестрельным ранением

За пределами Александро-Невского найдет труп пенсионера. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 декабря вблизи поселка Александро-Невского Рязанской области нашли труп местного жителя 1964 года рождения с огнестрельным ранением. Об этом рассказал следователь по ОВД Скопинского межрайонного следственного отдела Степанов Илья.

Тело обнаружили в первой половине дня на пешеходном мосту через речку Хупта, вдали от жилого сектора района СХТ. Погибший нигде не работал.

«Смерть носит криминальный характер, однако все версии следствием будут проверяться», - рассказал следователь Степанов.

На данный момент проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.