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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 13:40

На мосту через речку Хупта обнаружили труп пенсионера с огнестрельным ранением

Следствие подозревает криминальную причину смерти безработного жителя поселка Александро-Невский
Источник:kp.ru
За пределами Александро-Невского найдет труп пенсионера.

За пределами Александро-Невского найдет труп пенсионера.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 декабря вблизи поселка Александро-Невского Рязанской области нашли труп местного жителя 1964 года рождения с огнестрельным ранением. Об этом рассказал следователь по ОВД Скопинского межрайонного следственного отдела Степанов Илья.

Тело обнаружили в первой половине дня на пешеходном мосту через речку Хупта, вдали от жилого сектора района СХТ. Погибший нигде не работал.

«Смерть носит криминальный характер, однако все версии следствием будут проверяться», - рассказал следователь Степанов.

На данный момент проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.